Muore ciclista investito da un camion

Tortona (AL) – Per cause in corso di accertamento, stamane verso le dieci e mezza un ciclista di 29 anni originario del Bangladesh, mentre percorreva la rotonda “Liebig” all’ingresso della città, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, ha superato due camion ma uno di questi, mentre stava svoltando in direzione Genova proveniente da Alessandria, non si è accorto della bicicletta e l’ha travolta. Stramazzato a terra il ciclista è stato soccorso da una squadra del 118 giunta subito sul posto, ma gli sforzi dei sanitari si sono rivelati inutili perché l’uomo è morto. Sul posto anche i Carabinieri che hanno isolato l’area e la Polizia Municipale che ha gestito il traffico.