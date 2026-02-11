Pallacanestro Serie A2 – Disfatta per il Basket Torino contro Livorno: sconfitta senza attenuanti

Livorno ( Libertas Livorno – Basket Torino 87-62) – Non c’è storia nel match tra la Libertas Livorno e Basket Torino: i padroni di casa hanno conquistato una netta vittoria con il risultato di 87-62, al termine di una partita che non è mai stata in equilibrio. Infatti Livorno ha chiuso fin da subito la partita con un clamoroso parziale di 31-4 nel primo periodo, a cui è seguito un 27-15 nel secondo quarto. Torino nel secondo tempo ha quantomeno ridotto il gap, ma il passivo rimane comunque pesante, anche se il principale campanello d’allarme è rappresentato probabilmente dall’approccio alla partita. Per la Libertas Livorno ci sono i 28 punti con 9 rimbalzi di Tiby, oltre agli undici di Possamai, Filloy e Tozzi. Per Torino da segnalare i 21 punti con setter rimbalzi di Allen, oltre ai 12 di Teague, unici due giocatori con almeno 10 punti segnati per la Reale Mutua.

Libertas Livorno – Basket Torino

Parziali: 31-4/27-15/16-25/13-18

Libertas Livorno: 75 Filoni, 33 Possamai, 5 Tiby, 7 Valentini, 1 Woodson, 8 Fantoni, 12 Filloy, 3 Genti, 16 Pacitto, 24 Penna, 11 Tozzi. Coach Diana

Basket Torino: 10 Allen, 9 Bruttini, 8 Schina, 28 Severini, 31 Teague, 24 Cusin, 4 Eruke, 22 Massone, 12 Stazzonelli, 46 Tortu. Coach Moretti