Schianto a Milano, donna in bicicletta investita da un auto: è grave in ospedale

Milano – Sfiorata la tragedia a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, martedì sera intorno alle dieci e mezza. Una donna di 54 anni, in bicicletta, è stata investita da un’auto in viale della Liberazione, all’altezza dell’incrocio con via Melchiorre Gioia. L’auto proveniva dai Bastioni e stava percorrendo via Melchiorre Gioia in direzione periferia. All’incrocio si è scontrata con la bicicletta. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza e un’automedica del 1118. I sanitari hanno trasportato la donna all’ospedale Niguarda in codice rosso, con diverse fratture. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell’incidente.