Sgominata una rete di spacciatori: minacce ed estorsioni per la droga

Alessandria – Nelle prime ore del 29 gennaio la Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha eseguito dieci perquisizioni nei confronti di altrettanti cittadini di origine nigeriana, domiciliati tra le province di Alessandria, Pavia e Asti. ’operazione, nata da segnalazioni di minacce ed estorsioni ai danni di altri cittadini africani, ha portato allo smantellamento di una centrale di spaccio al dettaglio. Sequestrate numerose dosi di hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione; in un’abitazione rinvenute anche centinaia di pasticche e flaconi senza prescrizione medica, ora al vaglio di laboratorio. In tre casi sono stati inoltre sequestrati indumenti e oggetti riconducibili alla simbologia dei cult nigeriani.