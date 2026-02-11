Va in caserma a sporgere denuncia ma è irregolare: arrestato

Crescentino (VC) – I Carabinieri della Stazione di Crescentino hanno tratto in arresto un cittadino straniero, di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e già censito nelle banche dati, con l’accusa di aver violato il divieto di rientro in Italia a seguito di espulsione. La vicenda ha assunto contorni singolari quando, nella mattinata del 2 febbraio, l’uomo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri della cittadina, con l’intento di formalizzare una denuncia-querela. Essendo sprovvisto di documenti d’identità, i militari hanno proceduto, come da prassi, alla sua identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici. Dagli accertamenti effettuati nella Banca Dati delle Forze di Polizia, è emerso che il soggetto era stato rimpatriato nell’agosto del 2024 in esecuzione di un provvedimento di espulsione. Tale decreto imponeva il divieto di rientro sul territorio italiano per una durata di cinque anni, obbligo a cui l’uomo non ha ottemperato. Pertanto i militari hanno proceduto al suo arresto ed espletate le formalità di rito, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Vercelli. A breve, saranno attivate le procedure di espulsione.