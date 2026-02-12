Auto contromano sul cavalcavia Palizzi travolge una moto: ragazzo di 18 anni grave

Milano – Un altro grave incidente che coinvolge un giovane sotto i vent’anni a Milano. Dopo quello di ieri, mercoledì 10 febbraio a Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland est, lo schianto fra un’auto e una moto ha avuto questa volta come scenario il cavalcavia di via Palizzi, in zona Quarto Oggiaro. Tutto si è verificato intorno a mezzanotte sul cavalcavia che, per quanto sia leggermente in curva, presenta tre larghe corsie e induce quindi alla velocità specie nelle ore serali e notturne. La dinamica è al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto assieme alle ambulanze, e rimasta sul posto fino a notte fonda per i rilievi. Fra le ipotesi prese in considerazione e successivamente confermate, quella secondo cui l’auto avrebbe erroneamente imboccato la corsia opposta al suo senso di marcia travolgendo il motociclista. Il giovane, sbalzato dalla sella, è stato portato in condizioni critiche al Policlinico, con il codice della massima urgenza, quello rosso, e affidato alle cure dei medici del pronto soccorso.