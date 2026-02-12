Cadavere di una donna ritrovato vicino alla palazzina di Stupinigi: era scomparsa da un mese

Torino – Un giallo andato avanti per tutto il tardo pomeriggio di ieri, prima che in tarda serata emergesse (almeno in parte) la verità, quando vicino ad un palazzina di Stupinigi è stato ritrovato, in una zona boschiva tra Vinovo e Nichelino, il corpo senza vita di una donna di 86 anni che risultava scomparsa da un mese. A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche. A quanto si apprende a segnalare l’assenza della donna sarebbe stato il figlio della donna con una chiamata al 112. Gli approfondimenti successivi hanno poi condotto ad una verità terribile.