Calcio Serie C – E sono tre le vittorie consecutive della Juve U23: battuta la Samb 4-2

Alessandria ( Juventus Next Gen – Sambenedettese 4-2) – Terza vittoria consecutiva per la Juventus U23 che chiude la pratica già nel primo tempo andando al riposo sul 4-1. Nel secondo gestisce l’ampio vantaggio con qualche occasione per aumentare il punteggio. Al 13’Juventus in vantaggio: un lampo di Cerri illumina e fa cambiare il risultato. Assist di Guerra e piattone di Cerri. Al 16′ raddoppio: ancora Guerra trova questa volta Gunduz che col destro in scivolata sigla il bis. Al 31′ il tris: errore di Dalmazzi, palla a Guerra che di sinistro va in gol. Sul finale del primo tempo la quarta rete: crossi di Gunduz e colpo di testa di Guerra. Doppietta per l’attaccante bianconero e poker per la Juve. Nel recupero del primo tempo accorciano le distanze gli ospiti: cross di Piccoli e zuccata di Zini. La Samb accorcia le distanze. Al 21′ dimezza lo svantaggio la Sambenedettese: sugli sviluppi di un corner, Lepri devia di testa per la zuccata di Piccoli che anticipa Mulazzi e segna il bis. Finisce al Moccagatta: 4-2 a favore dei bianconeri grazie alle reti di Cerri, Gunduz e alla doppietta di Guerra, prima delle reti di Zini e Piccoli.

Juventus Next Generation – Sambenedettese

Gol: 13′ Cerri, 15′ Gunduz, 30′ e 42′ Guerra, 49′ Zini, 65′ Piccoli.

Juve U23 (3-5-2): Mangiapoco, Savio, Gil, Van Aarle; Mulazzi (91′ Amaradio), Macca (85′ Mazur), Faticanti, Gunduz (63′ Owusu), Puckza; Cerri (63′ Deme), Guerra (91′ Pagnucco). In panchina: Scaglia, Fuscaldo, Martinez, Licina, Turco. All.: Brambilla.

Sambenedettese (4-2-3-1): Orsini; Zini, Lepri, Dalmazzi, Tosi; M. Touré (46′ Lulli), Candellori (78′ Alfieri); Piccoli, Stoppa, Marranzino (58′ Martins); Eusepi (58′ Lonardo). In panchina.: Cultraro, Chelli, Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Chiatante All.: Mancinelli.

Arbitro: Aldi