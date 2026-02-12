Calcio Serie C – Torna a fare punti il Bra: pareggio per 1-1 contro il Guidonia

Guidonia Montecelio ( Guidonia Montecelio – Bra 1-1) – Un punto che vale più di quanto dica il risultato. Il Bra pareggia 1-1 sul campo del Guidonia Montecelio nel turno infrasettimanale e porta a casa un risultato prezioso, soprattutto alla luce della sconfitta della scorsa settimana contro il Livorno. La gara si sblocca nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa, a segno con Tessiore al 25’. Il Bra, però, non si disunisce e trova il pari al 33’ grazie al solito Baldini, ancora una volta decisivo. Per l’attaccante piemontese si tratta dell’ennesima rete di una stagione positiva, che lo vede tra i protagonisti assoluti della squadra. Nella ripresa le due formazioni provano a superarsi, ma prevale l’equilibrio. Il Bra gestisce con attenzione, consapevole dell’importanza di non tornare a casa a mani vuote. Il punto conquistato permette ai piemontesi di mettere momentaneamente la testa fuori dalla zona playout, un segnale importante in questa fase della stagione. Un pareggio che non risolve tutto, ma che pesa. E che conferma come, in questo momento, ogni punto possa fare la differenza.

Guidonia Montecelio – Bra

Gol: al 25′ pt Tessiore A, al 33′ pt Baldini E.

Guidonia: Avella M., Mule E., Cristini A., Esempio S., Zappella D., Tessiore A. (dal 39′ st Santoro S.), Tascone S. (dal 19′ st Sannipoli D.), Russo L. (dal 19′ st Mastrantonio V.), Errico A. (dal 39′ st Viteritti O.), Zuppel D., Spavone A. (dal 12′ st Starita E.).In panchina: D’Isanto, Falleni A., Franchini S., Frascatore P., Marchioro R., Mastrantonio V., Sannipoli D., Santoro S., Starita E., Stellato G., Viteritti O., Vitturini D.. All. Ginestra

Bra: Franzini D., Fiordaliso A., De Santis E., Sganzerla R., Maressa T. (dal 23′ st Rottensteiner B.), Campedelli R. (dal 1′ st Brambilla A.), Lionetti G. (dal 42′ st Tuzza S.), Milani L., Capac A. (dal 1′ st La Marca M.), Baldini E. (dal 31′ st Scapin T.), Sinani I.. A disposizione: Armstrong D., Brambilla A., Corsi L., Dimatteo S., La Marca M., Leoncini M., Lia D., Menicucci D., Pretato M., Rabuffi M., Renzetti D., Rottensteiner B., Scapin T., Tuzza S.All. Nisticò

Arbitro: Cerea di Bergamo