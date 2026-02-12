Imminenti i lavori di ripristino del ponte sulle Strette di Pertuso in Val Borbera

Borghetto Borbera (AL) – Dopo il crollo di una parte dell’impalcato che portato alla chiusura parziale al trafico, inizierà a giorni la rimessa in pristino del ponte della Castagna, nelle Strette di Pertuso, sulla la strada provinciale 140, unico collegamento diretto tra la Val Borbera e il novese. Per consentire i lavori, ieri è stata emanata l’ordinanza che dispone la stop al traffico sino alla fine dei lavori. Per ora chi abita a Cantalupo, Albera, Rocchetta, Mongiardino, Roccaforte e Carrega dovrà percorrere la strada provinciale 144 della Valle Spinti per scendere ad Arquata Scrivia.