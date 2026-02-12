Lite per il passaggio sul marciapiede: accoltellato un uomo, l’aggressore scappa in monopattino

Savona (Tgr Liguria) – Un uomo è stato accoltellato a un braccio questa mattina a Savona. L’aggressione è avvenuta in via Pisa, nel quartiere di Villapiana, dove la vittima è stata colpita con un improvviso fendente che gli ha causato una profonda ferita. L’aggressore si è poi dileguato a bordo di un monopattino. Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia di Stato, 118 e Croce Bianca. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. Dietro l’episodio, secondo le prime informazioni, ci sarebbe una banale lite per il passaggio sul marciapiede tra il pedone e la persona sul monopattino. è sfociato in una violenta aggressione. L’uomo sul monopattino avrebbe accoltellato al braccio il pedone.