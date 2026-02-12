Si apre la gara per progettare il nuovo ospedale di Cuneo

Cuneo – Sarà pubblicato il prossimo 9 marzo il bando per assegnare la progettazione del nuovo ospedale di Cuneo. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle e Scr hanno firmato la convenzione che individua nella società di committenza regionale il soggetto che dovrà espletare la gara per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova struttura e le successive procedure fino alla sua validazione. A consentire l’operazione, il cui costo è anticipato dalla Regione con 20 milioni di euro già previsti nei 410 milioni di finanziamento complessivo di Inail, è stata la sentenza del Tar Piemonte, che ha respinto il ricorso presentato dalla società INC e confermato la legittimità delle decisioni assunte da dall’ospedale e dalla stessa Regione. L’Azienda ospedaliera coordinerà l’intero percorso tramite un gruppo di lavoro che monitorerà costantemente l’andamento delle attività. Dopo l’assegnazione della progettazione e l’ultimazione dell’iter il progetto sarà sottoposto alla conferenza dei servizi, quindi trasmesso a Inail, che lo validerà e si occuperà della realizzazione del nuovo ospedale sull’area dell’attuale Carle, in frazione Confreria, occupando circa 138mila mq di superficie e con 805 posti letto, di cui 653 ordinari, 43 in day hospital e 109 tecnici.