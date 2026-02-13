Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano: è il settimo clochard morto in un mese e mezzo

Milano – Ancora un cadavere in strada. Ancora un clochard morto a Milano. Si tratta della settima vittima, stroncata in strada in città, da inizio anno. Questa volta è un uomo di 43 anni, originario del Marocco. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì, in via Pecetta. Sotto il cavalcavia Adriano Bacula (zona Ghisolfa) è stato segnalato il cadavere di uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai mezzi di emergenza del 118. Per il 43enne non c’era ormai più niente da fare. Secondo i primi riscontri infatti, il corpo era già in fase di decomposizione e con tutta probabilità era morto da giorni. Dall’inizio dell’anno sono stati sette i clochard morti in strada a Milano. Prima dell’uomo stroncato alla Ghisolfa, mercoledì 4 febbraio, un altro corpo senza vita era stato trovato in via Dell’Aprica (zona Farini). Solo il giorno prima il cadavere di un altro clochard, un uomo di circa 60 anni, era stato rinvenuto in viale Cassala. Era stato trovato morto nel giaciglio di fortuna in cui aveva passato la notte, vicino a un supermercato.