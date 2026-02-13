Calcio Serie A – Magia di Modric: il Milan batte 1-2 il Pisa e riapre il campionato

Pisa ( Pisa – Milan 1-2) – La 25a giornata della Serie A si apre con la vittoria del Milan, che spezza la maledizione delle neopromosse e lo fa non senza fatica. I rossoneri sembrano indirizzare il match con la rete di Loftus-Cheek (39′), ma sprecano su rigore con Füllkrug e si fanno raggiungere dal Pisa: tap-in di Loyola ed è pari al 71′. La gara viene però decisa, un quarto d’ora più tardi, da un sontuoso Luka Modric: 2-1 rossonero, Allegri torna a -5 dall’Inter. I rossoneri battono 2-1 il Pisa e si sbloccano con le neopromosse grazie alla rete di Luka Modric, riportandosi (per ora) a -5 dall’Inter col sogno di approfittare del derby d’Italia per accorciare, prima del recupero col Como. . Il palleggio rossonero diventa decisivo al 39′, col cross di Athekame e l’incornata di Loftus-Cheek: 1-0 milanista, dunque, al riposo. Allegri inserisce Füllkrug, che rischia di servire subito un assist (gol annullato) e si divora il bis al 55′: Loyola stende Pavlovic, l’ex Werder va sul dischetto e calcia out. L’errore galvanizza il Pisa, che pareggia dopo settanta minuti in trincea: tap-in di Loyola dopo la respinta di Gabbia, è 1-1 al 71′. Allegri si gioca subito il duo Pulisic-Leao e il tridente, ma sono i centrocampisti a costruire il gol-vittoria. La rete decisiva è di Luka Modric, che triangola con Ricci e insacca il 2-1 all’85’: assist all’andata e rete al ritorno per il croato, contro il Pisa. Hiljemark reagisce con Durosinmi nel finale, ma l’unica emozione è il rosso a Rabiot: primo giallo per un fallo, secondo per proteste (92′). Finisce così, con la vittoria del Milan: Allegri torna a -5 dall’Inter con 53 punti, Pisa ultimo a quota 15.

Pisa – Milan

Gol: 39′ Loftus-Cheek , 26′ st Loyola , 40′ st Modric .

Pisa (3-4-2-1) – Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41′ st Leris), Loyola (47′ st Durosinmi), Aebischer (12′ st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (12′ st Iling-Junior), Moreo (41′ st Piccinini); Stojilkovic. In panchina: Luppichini, Guizzo, Højholt, Meister, Cuadrado, Stengs, Coppola, Calabresi, Lorran. All. Hiljemark.

Milan (3-5-1-1) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31′ st Pulisic), Fofana (28′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (28′ st Leao); Nkunku (1′ st Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, De Winter, Odogu, Jashari. All. Allegri.

Arbitro: Fabbri.