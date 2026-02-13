Pallacanestro Eurolega – Milano cede nel secondo tempo: Dubai è superiore e vince

Milano ( Olimpia Milano – Dubai 78-96) – L’EA7 Milano stecca l’esame contro Dubai. Partita per niente brillante dell’Olimpia che subisce la fisicità e talento di Dubai per tutti i 40’. Ospiti padroni del campo in una partita senza sbavature con un Kabengele MVP (22 punti, 7/10 dal campo e 10 rimbalzi) e massimo esponente di un grande collettivo con Bacon, Musa, Caboclo e Petrusev a turno a prendersi la squadra sulle spalle. A Milano pesa più del dovuto l’assenza di Nebo non riuscendo a rispondere sul piano fisico. Brooks e Shields sparano a salve (0/13 e 1/7 rispettivamente) l’unico è Guduric ma non basta. Dubai conduce di corto muso per lunghi tratti del primo quarto dove le difese sono leggere e gli attacchi frizzanti. Bacon e Caboclo mostrano i muscoli, per l’Olimpia ci sono Ellis e Guduric. Nel frattempo Dubai ritrova Musa e Milano rispolvera Tonut. Nel finale di periodo l’inchiodata di Dunston e la tripla di Ricci mettono avanti l’EA7 al 10’ (20-18). Dubai torna subito avanti a inizio di secondo quarto dove le difese continuano la loro permeabilità. Avramovic e Musa portano gli ospiti anche di 8 lunghezze (38-46) dopo una fiammata offensiva di Ricci e prima di un Guduric che si prende la squadra sulle spalle con Milano che riduce fino al 46-51 dell’intervallo. A inizio ripresa il primo canestro dell’Olimpia è di Guduric a -6’28” per il 48-61. Dubai adesso gode con un grande Petrusev. 11 punti in fila del serbo, con due giochi da tre punti consecutivi, rendono ancor più soporifero l’ambiente all’Allianz Cloud. Dubai vola sul 48-67 poi arriva il “gol” dell’Olimpia con Shields che segna da tre punti e da il via al mini-parziale che scrive 59-73 al 30’ e apre leggere speranze.A -3’32” c’è la tripla di Leday per il 73-86 con il time out di Golemac. Ma all’uscita dalla sospensione c’è un chirurgico Bacon che zittisce i sogni di rimonta di una EA7 troppo assonnata per sperare di battere una delle squadre più in forma del momento in Eurolega.

Olimpia Milano – Dubai

Parziali: 20-18, 26-33, 13-22, 19-23

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 3, Ellis 10, Booker 4, Tonut 2, Brooks 6, Leday 11, Ricci 11, Flaccadorini, Guduric 19, Diop n.e., Shields 5, Dunston 7. Coach: Poeta

Dubai Basketball:Dangubic 2, Bacon 11, Avramovic 9, Abass, Prepelic, Anderson 6, Musa 13, Kabengele 22, Wright 5, Petrusev 15, Kamenjas n.e., Caboclo 12. Coach. Golemac