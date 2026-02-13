Regina compie 24 anni: può essere il giaguaro più longevo al mondo

Murazzano (CN) Ansa – Compie 24 anni domani Regina, giaguaro da record del Parco Safari di Murazzano (Cuneo). “Sebbene siamo ancora in attesa della conferma ufficiale, i dati in nostro possesso suggeriscono che Regina possa essere il giaguaro più longevo al mondo”, fa sapere lo staff del parco. “Stiamo continuando con estrema cura le ricerche per verificare questo record mondiale, ma nel frattempo una cosa è certa: la sua longevità è il regalo più bello che potesse farci”. A causa delle abbondanti nevicate dell’ultimo periodo, la struttura resta al momento chiusa. Il Parco Safari, però, lancia un’iniziativa per festeggiare insieme “ventiquattro anni di eleganza, forza e sguardi magnetici”. L’invito a tutti i visitatori è a condividere i propri ricordi: “Ripescate nei vostri archivi foto o brevi video di Regina, anche delle stagioni passate, e pubblicateli sui social”. L’hashtag ufficiale da utilizzare per gli auguri è #ReginaDaRecord, per unire tutti i messaggi d’auguri in un unico grande abbraccio virtuale. Un appello riguarda in particolare i bambini, chiamati a contribuire al “Muro dei Disegni”: “Realizzate un disegno per i 24 anni di Regina. Quando riapriremo, portatelo con voi e consegnatelo in cassa: creeremo una galleria speciale nel parco per mostrare a tutti quanto è amata la nostra nonnina da record”.