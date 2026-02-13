Studente di 13 anni investito da un’auto che si allontana: paura in Corso Galilei

Genova – Paura in corso Galilei dove qualche minuto dopo le otto un ragazzo di 13 anni è stato investito da un’auto. Sul posto è intervenuto il 118 con una ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica. Il bambino sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada per recarsi a scuola. Dalle prime informazioni, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del giovane, si è allontanata senza allertare i soccorsi né tantomeno attenderli sul posto. Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il paziente è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Gaslini. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la vicenda e avviare gli accertamenti per risalire all’auto allontanatasi.