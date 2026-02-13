Travolto da una valanga a Gressoney: escursionista salvato dopo tre ore sotto la neve

Gressoney (AO) – Paura nel tardo pomeriggio a Gressoney-La-Trinité, dove un escursionista italiano è stato travolto da una valanga e recuperato vivo dopo essere rimasto sepolto sotto la neve per circa tre ore. L’uomo è stato individuato grazie al fiuto del cane della guardia di finanza, che ha permesso ai soccorritori di localizzarlo sotto i cumuli bianchi. Al momento del ritrovamento presentava evidenti sintomi di ipotermia ed è stato immediatamente trasferito d’urgenza all’ospedale di Aosta per le cure necessarie. La massa nevosa si è staccata lungo il torrente Lys, nel tratto compreso tra la zona di Punta Jolanda e Staffal, investendo un sentiero escursionistico. L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della montagna e sui rischi legati alle escursioni in quota, soprattutto in presenza di neve fresca e instabilità del manto nevoso.