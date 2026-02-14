Calcio Eccellenza – Superiorità netta dei Grigi: ad Asti finisce 2-5

Asti (San Domenico Savio – Alessandria 2-5) – Arriva un’altra vittoria per l’Alessandria che oggi pomeriggio ha superato 2-5 il San Domenico Savio Asti allo Stadio Censin Bosia. Un successo che permette alla squadra di mister Arturo Merlo di salire a quota 53 punti in classifica, consolidando ancora di più il primo posto mentre i gialloverdi – che incassano la prima sconfitta del girone di ritorno – rimangono fermi a quota 27. Dopo quattro giri di lancette l’Alessandria passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Picone dalla sinistra mette in mezzo, deviazione di Piana sulla quale ci arriva Virano che nulla può però sul tap-in di Camara. Al 17′ sono ancora i Grigi a segnare: Picone batte veloce una punizione per Nicco, cross immediato dalla destra e colpo di testa vincente ancora di Camara. Due minuti dopo squillo dei padroni di casa, con la punizione di Filipi deviata da Colla sul palo. Al 27′ lancio di Lumello per Paolin, tiro da posizione defilata sul quale Colla è attento. Due minuti dopo occasionissima per i ramarri: lancio ancora di Lumello, Camara non trova il pallone che arriva sui piedi di Ojeake che però perde il guizzo giusto, con Colla bravo in uscita a strappargli il pallone. Al 38′ i Grigi calano il tris: break a centrocampo di Picone, palla in verticale per Morganti che trova il diagonale mancino vincente. Al 41′ il poker: schema su punizione con Picone che trova Nicco all’altezza del dischetto, il numero 8 di prima intenzione la mette di destro sotto la traversa. Al 27′ corner per l’Alessandria: Picone trova Nicco al limite, tiro al volo spazzato dalla difesa di casa. Poco dopo Cesaretti commette fallo su Filipi dal limite: punizione e giallo la decisione dell’arbitro. Si incarica della battuta lo stesso Filipi che trova l’angolo alla sinistra di Colla: 1-4. Al 42′ l’Alessandria segna ancora: punizione di Picone, sponda aerea di Nicco e colpo di testa vincente di Laureana. Al 45′ altro gol, questa volta del San Domenico Savio: cross dalla destra di Pianetti, deviazione sfortunata di Tos che sorprende Colla. Finisce 2-5.

San Domenico Savio – Alessandria

Gol: pt 4′ Camara, 17′ Camara, 38′ Morganti, 41′ Nicco; at 30′ Filipi, 42′ Laureana, 45′ Tos aut.

Sd Domenico Savio Asti (3-4-2-1): R. Virano, F. Lumello, M. Lanfranco, A. Filipi, B. Paolin ( 37′ st Sankosaj), K. Gjoni ( 33′ st Brocchi), D. Del Monte ( 1′ st Hotaj), M. Pianetti, D. Sow ( 1′ st Stojmenovski), M. Orlando, R. Ojeake ( 1′ st Ottone). In panchina: M. Iunnissi, C. Stivala, L. Lanfranco , A. Macaione. All: Pozzatello Mattia

Alessandria calcio (3-5-2): A. Colla, M. Cociobanu ( 19′ st Vanegas), G. Morganti ( 27′ st Laureana), C. Tos, A. Cesaretti, G. Picone, G. Nicco, M. Diop ( 22′ st Cargiolli), M. Piana, L. Pellegrini ( 16′ st Nani), P. Camara. In panchina: M. Menino, , L. Straneo, T. Sacco, E. Cirio, , L. Ventre, . All: Merlo Alberto

Arbitro: Biasiol