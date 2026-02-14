Calcio Serie A – L’Atalanta espugna l’Olimpico: battuta 0-2 la Lazio

Roma ( Lazio – Atalanta 0-2) – L’Atalanta batte la Lazio 0-2 all’Olimpico, una prova concreta dopo un ottimo avvio dei biancocelesti. A ribaltare la partita è stato l’ingresso di Kolasinac a metà primo tempo: in gol Ederson su calcio di rigore e, nella ripresa, una perla di Zalewski da fuori. La Dea mette la freccia e sorpassa il Como.Una solida Atalanta supera lo scoglio Lazio e supera il Como – che ha una gara in meno – in graduatoria. Finisce 0-2 in uno stadio Olimpico semivuoto: decisive le reti di Ederson su rigore e Zalewski. La squadra di Sarri ha iniziato in maniera propositiva l’incontro, schiacciando la Dea e andando a forzare il pressing con riconquista alta del pallone. Sulla sinistra, Ahanor soffre le incursioni di Isaksen e, dopo aver preso un cartellino giallo, viene sostituito al 25′. Palladino lancia Kolasinac che cambia il volto dell’Atalanta: meno sofferenza su quel lato e più spinta. Al 39′ arriva un tocco di braccio di Cataldi in area di rigore che porta al gol di Ederson che sblocca l’incontro al 41′. L’Atalanta inizia molto bene la ripresa e, al 60′, trova il raddoppio con una perla di Zalewski da fuori area. Troppo spazio concesso al polacco che libera il tiro e batte Provedel sul secondo palo. Tre punti importanti per l’Atalanta che resterà davanti al Como – sconfitto questo sabato dalla Fiorentina – almeno fino a mercoledì, quando i lariani giocheranno il recupero con il Milan.

Lazio – Atalanta

Gol: 41′ rig. Ederson , 60′ Zalewski

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46′ Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67′ Rovella), Taylor (79′ Cancellieri); Isaksen (88′ Dia), Maldini, Noslin (67′ Ratkov). Allenatore: Maurizio Sarri



Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46′ Kossounou), Djimsiti, Ahanor (25′ Kolasinac); Zappacosta (83′ Bellanova), de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46′ Raspadori), Zalewski (70′ Sulemana); Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Sacchi di Macerata