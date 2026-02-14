Calcio Serie A – L’Inter dà la spallata decisiva per lo scudetto: battuta 3-2 la Juve

Milano (Inter – Juventus 3-2) – Il Derby d’Italia termina con il successo dell’Inter: 3-2 contro la Juventus, al termine di una partita dalle mille emozioni e altrettante polemiche arbitrali per un’espulsione oggettivamente incomprensibile ai danni di Kalulu. Nel primo tempo fa tutto Cambiaso: autorete e gol. Poi nella ripresa Francesco Pio Esposito, Locatelli e Zielinski determinano il punteggio: vince Chivu. I nerazzurri battono 3-2 la Juventus tra mille emozioni e altrettante polemiche. Nel primo tempo la Vecchia Signora incomincia meglio la partita anche se ad andare in vantaggio è l’Inter: autorete di Andrea Cambiaso dopo una giocata di Luis Henrique e una papera di Michele Di Gregorio. L’Inter è comunque abbastanza contratta e la difesa dorme in occasione del gol del pareggio dello stesso Cambiaso. I nerazzurri vanno vicini al nuovo vantaggio, poi la partita cambia per un errore macroscopico dell’arbitro Federico La Penna. Il direttore di gara estrae il secondo giallo nei confronti di Pierre Kalulu per fallo su Alessandro Bastoni: il fallo non c’è e il difensore dell’Inter si tuffa. In questa circostanza il VAR non può intervenire e la sfida cambia.Nella ripresa l’Inter attacca ma la Juventus di Luciano Spalletti ha mentalità da grande squadra e si difende bene, ripartendo. I nerazzurri sentono un po’ l’ansia della partita di cartello. Le mosse di Chivu pagano e Francesco Pio Esposito porta avanti di nuovo l’Inter su cross di Federico Dimarco. Di Gregorio salva la Juventus in diverse situazioni e all’83° minuto di gioco Manuel Locatelli trova il gol del pareggio. Le emozioni non finiscono e la rete decisiva viene segnata da Piotr Zielinski al 90° minuto. L’Inter vince 3-2 e mette pressione sul Milan.

Inter – Juventus

Gol: 17′ (AG), 26′ Cambiaso, 76′ Francesco Pio Esposito, 83′ Locatelli, 90′ Zielinski

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, A. Bastoni (45′ Carlos Augusto); Luis Henrique (66′ Francesco Pio Esposito), Barella (54′ Çalhanoglu), Zielinski, P. Sucic (66′ Andy Diouf), Federico Dimarco; Lautaro Martinez (c), Marcus Thuram (86′ Bonny). Allenatore: Chivu.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly, Cambiaso (78′ Openda); Locatelli (c), Miretti (61′ T. Koopmeiners); F. Conceição (45′ Holm), McKennie, Yildiz (75′ Boga); Jonathan David (61′ Cabal). Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Federico La Penna.