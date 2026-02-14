Calcio Serie B – Continua a muovere la classifica la Samp: superato al Ferraris il Padova

Genova ( Sampdoria – Padova 1-0) – La Sampdoria supera il Padova 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Brunori al 33′ e compie un altro balzo in classifica agganciando proprio i biancoscuati a quota 29 punti, consolidando la quota salvezza. Basta un penalty concesso proprio dopo una grande giocata dell’ex Palermo, a servire Begic in area di rigore. Lo sloveno viene abbattuto da Villa e l’arbitro non ha dubbi. Il goal da tre punti è anche una delle poche occasioni della partita. Nel primo tempo ci provano Pierini in rovesciata e Cicconi con una girata in area murata, poi Martinelli abbassa la saracinesca su una punizione dell’ex Barreca. Prima dell’intervallo si fa male Pierini e viene gettato nella mischia Cherubini, nella ripresa una super occasione per il Padova con un gran tiro di Harder al 69′ che termina sul fondo, poi nel finale un paio di buone ripartenze con Pafundi, non concretizzate.

Sampdoria – Padova

Gol: pt 33′ Brunori

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadžikadunić, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci (19′ s.t. Conti), Cicconi; Begic (33′ s.t. Pafundi), Pierini (40′ p.t. Cherubini); Brunori (33′ s.t. Soleri).

A disposizione: Ghidotti, Riccio, Coda, Giordano, Ferrari, Vulikic, Diop, Barák.

Allenatore: Gregucci.

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa (8′ s.t. Pastina), Sgarbi, Barreca (8′ s.t. Silva); Varas, Bortolussi, Harder, Capelli (31′ s.t. Caprari); Di Maggio (25′ s.t. Di Mariano), Seghetti (8′ s.t. Bonaiuto).

A disposizione: Fortin, Perrotta, Crisetig, Fusi, Lasagna, Faedo, Giunti.

Allenatore: Andreoletti.

Arbitro: Zufferli di Udine.