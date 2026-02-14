Calcio Serie B – Tris del Palermo all’Entella: partita mai in discussione

Palermo ( Palermo – Virtus Entella 3-0) – Risultato decisamente severo per i biancocelesti autori di una buona partita contro la corazzata Palermo, rosanero cinici a sfruttare ogni occasione concessa. Alla prima occasione si portano avanti i padroni di casa, calcio d’angolo dalla sinistra, Pohjanpalo stacca in area, niente da fare per Colombi. Cuppone appoggia a Dalla Vecchia per il tiro da fuori, destro potente e angolato, Joronen salva in calcio d’angolo. Corner battuto profondo da Guiu, Cuppone si coordina, fa muro la difesa. Alla mezz’ora la migliore occasione per i biancocelesti, Del Lungo prende campo centralmente e mette una palla perfetta per Di Mario sul secondo palo, miracolo di Joronen. Ancora su calcio d’angolo trova il raddoppio il Palermo, Ranocchia liberato con uno schema va a calciare dal limite, Colombi ci mette la mano, la palla con una traiettoria strana torna indietro e si insacca. Un po’ di sfortuna per l’Entella.l 50’ altra doccia gelata per i biancocelesti, giocata di Palumbo sulla sinistra e palla dalla parte opposta per Pierozzi che si coordina al volo e realizza il 3-0. La partita si chiude con un tiro di Squizzato che termina abbondantemente lontano dai pali.

Palermo – Virtus Entella

Gol: al 4′ Pohjanpalo, al 41′ Ranocchia, al 50′ Pierozzi

Palermo: Joronen; Bereszynski (dal 69′ Magnani), Bani, Ceccaroni (dall’80’ Veroli); Pierozzi, Segre (dal 69′ Gomes), Ranocchia (dal 77′ Blin), Augello; Palumbo; Le Douaron (dal 69 Johnsen), Pohjanpalo. Allenatore Filippo Inzaghi. In panchina: Gomis, Gyasi, Peda; Giovane, Vasic, Rui Modesto,; Corona.

Virtus Entella: Colombi; Del Lungo (dal 53′ Tirelli), Alborghetti, Marconi (dal 73′ Pilati); Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Dalla Vecchia (dal 65′ Debenedetti) , Guiu (dal 53’Parodi) , Cuppone (dal 65′ Franzoni) . Allenatore Andrea Chiappella. In panchina: Del Frate, Siaulys; Turicchia, Bariti, Benedetti, Nichetti, Stabile.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.