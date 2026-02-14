Calcio Serie C – Blitz dell’Atalanta U23 a Foggia: vittoria per 1-0

Foggia ( Foggia – Atalanta U23 0-1) – Nella 27ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 l’Atalanta U23 supera il Foggia con il risultato di 1-0. I nerazzurri tornano alla vittoria grazie alla fantastica rete del capitano Panada. Prima frazione di gioco avara di emozioni allo stadio Pino Zaccheria. Le due squadre si affrontano con grande attenzione tattica, faticando a trovare spazi e occasioni nitide da rete. Ne nasce un primo tempo bloccato e con pochissime opportunità, che si chiude sullo 0-0. La ripresa cambia volto fin dai primi minuti. Al 55’ è il Foggia a rendersi pericoloso, ma un intervento decisivo di Obrić su Tommasini salva il risultato. Pochi minuti più tardi arriva il vantaggio nerazzurro, ed è un gol di grande qualità: sugli sviluppi di un calcio piazzato la difesa rossonera allontana, ma al limite dell’area arriva Panada che lascia partire un destro potente e preciso che si insacca in rete. Nel finale le occasioni aumentano. All’81’ Cortinovis, servito in area da Vavassori, viene murato al momento della conclusione. Un minuto dopo Navarro prova il destro al volo da fuori area, sfiorando il bersaglio. Al 90’ è decisivo Vismara con una grande parata sul tiro improvviso di Tommasini. In pieno recupero i nerazzurri hanno anche l’occasione per chiudere la gara in contropiede: due contro uno gestito da Zanaboni, che serve Vavassori, ma la conclusione termina addosso al portiere.

Foggia – Atalanta U23

Gol: 58′ Panada

Foggia: Perucchini, Castorri (83′ Bevilacqua), Cangiano, Garofalo (C), Nocerino (63′ Valietti), Giron, Petermann (63′ Menegazzo), Brosco (69′ Minelli), Staver (83′ Dimarco), Tommasini, Rizzo. In panchina : Magro, Borbei, Oliva, Romeo, Pazienza. All: Vincenzo Cangelosi.

Atalanta U23: Vismara, Plaia (79′ Comi), Berto (46′ Navarro), Panada (C), Manzoni (68′ Cortinovis), Misitano (74′ Zanaboni), Obrić, Ghislandi, Levak (68′ Pounga), Bergonzi, Vavassori. In panchina: Pardel, Zanchi, Simonetto, Cassa, Cissè, Guerini, Riccio, Steffanoni, Idele, Mencaraglia. All: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia.