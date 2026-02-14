Colpisce l’ex compagna nel sonno con un mattone: poi chiama la Polizia, arrestato uomo di 44 anni

Milano – Ha preso in mano un mattone e l’ha usato per colpire l’ex compagna alla testa mentre lei dormiva: un uomo italiano di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia a Milano. L’aggressione è avvenuta nella serata di giovedì, 12 febbraio, in via degli Artieri, in zona piazza Prealpi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna, che lo aveva lasciato circa due mesi e mezzo fa, dopo una storia di un paio di anni. Lei lo avrebbe accolto in casa e i due avrebbero trascorso del tempo a parlare finché, a un certo punto, sembra si siano addormentati. Nel corso della notte, però, l’uomo si sarebbe svegliato, sarebbe uscito di casa, avrebbe recuperato un mattone dal cortile interno dello stabile e sarebbe tornato nell’appartamento scagliandosi contro la sua ex, mentre stava dormendo. Nonostante la violenta aggressione e la ferita provocata dal 44enne, la donna, italiana di 46 anni, è riuscita ad evitare che la situazione degenerasse e a fermare l’ex compagno. È stato lo stesso uomo a chiamare il 112 e a raccontare quanto accaduto, anche se la vicenda ha numerosi aspetti ancora da chiarire. Arrivati sul posto, gli agenti della volante del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno trovato la scena descritta dall’uomo: lui sulla porta ad attenderli e la donna in camera da letto, piena di sangue. In via degli Artieri si è precipitato anche il 118, che ha soccorso la vittima dell’aggressione e l’ha subito trasportata in ospedale, al Fatebenefratelli. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico e l’hanno dimessa con una prognosi di 21 giorni. L’uomo, che ha precedenti per maltrattamenti in famiglia relativi a relazioni precedenti, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.