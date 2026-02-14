Grave incidente sulla A1: quattro feriti

Lodi Vecchio (MI) – Quattro feriti (due uomini tra i 33 e i 67 anni e una donna di 43 anni), di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte – poco prima delle 23 – lungo l’autostrada A1 all’altezza di Lodi Vecchio, in direzione sud, a pochi chilometri da Milano. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto e l’esatta dinamica. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato e tre macchine. Nell’impatto un 49enne è rimasto incastrato nell’abitacolo della sua ed è stato liberato dai vigili del fuoco da Lodi. L’ambulanza lo ha trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni serie. Un’altra persona coinvolta nella carambola è stata ricoverata all’Humanitas di Rozzano.