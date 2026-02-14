Incidente a Favria: scontro tra un’auto e un furgoncino che finisce in un canale

Favria (TO) – Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, un incidente è avvenuto sulla provinciale 35 in località Chiarabaglia Favria. A scontrarsi sono stati un’auto Lancia Ypsilon e un furgoncino Citroën Berlingo che ha terminato la sua corsa nel canale di fianco alla carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi, mentre i sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati con un paio di ambulanze, sono andati via senza trasportare alcun ferito. Sono intervenuti anche carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese, che stanno cercando di appurare la dinamica. La strada è stata interrotta per consentire i soccorsi e soprattutto l’estrazione del furgoncino dall’acqua.