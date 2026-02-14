Morta a 2 anni, indagato il compagno della madre

Bordighera (IM) – La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della mamma della bimba di 2 anni, morta in casa a Bordighera, martedì mattina. Si tratta di un 42enne di Perinaldo. La donna, 43 anni, è in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale e la stessa accusa è ora contestata all’uomo, la cui abitazione è stata sequestrata dai carabinieri. La donna aveva passato la notte prima della morte della piccola a casa del 42enne. Il giudice per le indagini preliminari di Imperia ieri ha convalidato l’arresto di Manuela A. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove. La donna aveva detto che la figlia era caduta dalle scale ma la prima ispezione del medico legale sul cadavere della bimba avrebbe smentito quella versione dei fatti. Il corpicino della bambina era coperto di lividi, che secondo il medico legale, “sono stati colpi volontari, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti”. Per questo la mamma della bambina, di 43 anni, è stata arrestata al termine di un lungo interrogatorio. È successo a Montenero, una frazione di Bordighera, all’interno di una villetta difesa da una folta siepe e dalla videosorveglianza, a pochi passi da un immobile recentemente confiscato alla mafia. I fatti sarebbero successi in una manciata di minuti: la bambina sta male e va in crisi respiratoria, la donna chiama l’ambulanza ma, nonostante le manovre dei medici inviati dal 118, la piccola va in arresto cardiaco. Inutili i soccorsi, non si riprenderà più.

Foto Ansa