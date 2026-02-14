Organi interni in posizione invertita: salvato con trapianto combinato

Torino (Ansa) – Un uomo di 32 anni nato con gli organi interni in posizione invertita “a specchio” è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino con un trapianto combinato di cuore e fegato. L’intervento ha richiesto 17 ore di lavoro in sala operatoria e, secondo quanto comunica la Città della Salute, è stato “senza precedenti a livello mondiale”. Il paziente, originario della Campania, era portatore fin dalla nascita da una cardiopatia congenita e, durante infanzia e adolescenza, era stato operato a cuore aperto tre volte. La sua rarissima condizione anatomica è chiamata “situs viscerim inversus”.