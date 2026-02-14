Pallavolo Serie B1 – Prima vittoria del 2026 dell’Acrobatica: battuta in quattro set bellusco

Alessandria ( Alessandria Volley – Care Project Bellusco 3-1) – Due set dominati, con un doppio 25/15, uno regalato per errori e leggerezze, il quarto vinto il volata, di forza e di voglia: Acrobatica Alessandria conquista il primo successo del girone di ritorno, 3/1 su Bellusco. Partenza lanciata di Alessandria, accenno di reazione delle ospiti, ma nuovo strappo della squadra di Napolitano. Sul 13/6, dopo un time out, un brea delle lombarde, 3/0, subito respinto con lo scatto decisivo, fino al 21/10 e poi 22/11. Nuova fiammata delle avversarie, tre punti, ma è Adubea a dare ben nove setpoint, 24/15, ed è Coveccia a chiudere al primo, 25/15. Anche nel secondo è sempre il sestetto di casa a fare gara di testa, molto efficace anche a muro, 13/8, e con il servizio vincente di Coveccia Bellusco è ‘doppiato’, 18/7, e prova a ragiornarci su al timeout. La mossa funziona, parziale di 3/0, interrotto da Marku con la complicità di una ricezione non impeccabile. Anche l’alessandrina Bisio dà il suo contributo. Con un colpo da sotto di Coveccia le palle per aggiudicarsi il set sono dieci, la prima annullata, la seconda è quella del 25/15 su servizio fuori delle brianzole, 25/15. Nel terzo approccia meglio Bellusco, vincente anche in battuta, e sul 2/5 coach Napolitano richiama le sue giocatrici per rimettere ordine al gioco. Scelta giusta, è parità 5/5. Ma sono di nuovo le ospiti ad abbozzare uno scatto, 6/10, complice anche una ricezione difettosa. E sul 6/12 l’allenatore tenta, per la seconda volta, di dare la scossa. C’è equilibrio nelle prima fasi del quarto set, poi sono di nuovo le ragazze di Bellusco a scattare in avanti, 10/13, obbligando Alessandria a inseguire in una serata in cui non è così naturale farlo, soprattutto dal terzo set. Dal 10/13 al 14/13, però è un bel segnale. Nuovo sorpasso e controsorpasso, Acrobatica avanti 18/17, Bellusco al time out. Ed è 18/18. E’ una altalena di vantaggio, sulla bomba di Coveccia in battuta è 21/19. E poi 22/19 sulla schiacciata incrociata di Bovolo. Le ospiti risalgono fino al 22/21, punto Acrobatica del 23/21, ma è subito 23/22. E poi 23/23.

Alessandria Volley – Care Project Bellusco

Parziali: 25-15/25-15/20-25/25-23

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Care Project Bellusco: 5 Ciciulla, 18 Marini, 4 Spiriti, 11 Beretta, 1 Villa, 3 Lardini, 6 Pagliuca, 14 Brambilla, 2 Piazza, 13 Crippa, 7 Foramiglio, 12 Granello. Coach Signoria