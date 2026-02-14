“Quell’uomo mi deve soldi”, ma non è vero e scatta l’arresto

Vercelli – Una donna di 42 anni di Vercelli è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione. Si è presentata ubriaca al corpo di guardia in Via San Cristoforo e qui ha detto ai poliziotti che pretendeva la restituzione di 200 euro da un uomo, senza mai chiamarlo per nome e cognome. Minacciava di ucciderlo se lui non le avesse ridato quei soldi. Dopo una perlustrazione della zona in cui abita la donne da parte di una pattuglia delle Volanti, si è presentato in Questura anche il presunto debitore, un uomo di 78 anni di Vercelli. La donna, in presenza degli agenti, ha ribadito le proprie pretese. Ma anche le minacce di morte, con espressioni particolarmente violente. Dopo gli accertamenti del caso i poliziotti hanno ascoltato la versione dell’uomo, padrone di casa della donna, il quale ha spiegato che i due erano legati da parecchi anni da un rapporto di amicizia. Lui spesso l’aiutava anche economicamente ma, ultimamente, la donna era diventata aggressiva per cui chiedeva denaro in continuazione minacciando l’anziano. I poliziotti, verificata l’attendibilità del racconto della vittima, hanno tratto in arresto la donna risultata avere precedenti per un episodio simile. Dovrà rispondere di tentata estorsione e di stalking. Dopo la convalida, il giudice le ha applicato la misura del divieto di avvicinamento all’uomo con applicazione del braccialetto elettronico.