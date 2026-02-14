Trovato nel Po il corpo esanime della donna di 84 anni scomparsa da casa ieri pomeriggio

Casale Monferrato (AL) – Il cadavere della donna di 84 anni residente a Casale, scomparsa dal pomeriggio di ieri, è stato ritrovato oggi a mezzogiorno nel Po tra Casale e Frassineto. Ieri le ricerche erano iniziate subito dopo l’allarme dei parenti che non l’avevano vista tornare a casa. In mattinata si era alzato l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Torino che hanno individuato un corpo immobile. Subito sono intervenuti i sommozzatori dei Vigiki del Fuoco, il 118 e i Carabinieri. La squadra del 118 non ha fatto altro che constarne la morte. Dai primi riscontri pare che si tratti di suicdio.