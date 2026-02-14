Uno schianto nella notte, frontale fra due auto: due morti e due feriti gravi

Asti – Due morti e due feriti sono il tragico bilancio d’un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera verso le undici e mezza lungo la Statale 10 poco prima della frazione Palucco, in direzione Torino. Sul posto il 118, l’elisoccorso notturno di Torino i Vigili del Fuoco r una pattuglia della Polizia Locale di Asti. Secondo i primi accertamenti due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due morti e due feriti: una ragazza di 23 anni portata in codice rosso all’ospedale di Asti e un uomo di 34 anni trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Torino.