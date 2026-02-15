Amt Genova: Comune, Città Metropolitana e Regione insieme per il risanamento

Genova– Venerdì, Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria hanno formalizzato precisi impegni per sostenere il risanamento di Amt, fondamentali per richiedere la proroga delle misure protettive. LO ha reso noto la sindaca di Genova, Silvia Salis. Finora il Comune di Genova ha deciso di mettere a disposizione oltre 61 milioni, da utilizzarsi in parte per l’incremento del corrispettivo del contratto di servizio per l’anno 2026 e in parte per la ricapitalizzazione dell’azienda assicurando di sostenere ulteriori impegni in supporto di Amt che dovessero emergere dal protocollo d’intesa tra gli enti. Da parte sua la Regione Liguria si è impegnata a mettere a disposizione risorse fino a 19 milioni per incrementare il contratto di servizio e fino a 40 milioni per la ricapitalizzazione dell’azienda e il conseguente ingresso tra i soci di Amt. Città Metropolitana si è impegnata a concludere entro il mese di marzo l’istruttoria di revisione del corrispettivo del contratto di servizio e a partecipare alla ricapitalizzazione dell’azienda.

Foto Ansa