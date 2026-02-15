Calcio Serie C – Vittoria esterna dell’Alcione contro la capolista Vicenza: finisce 0-1

Vicenza ( Vicenza – Alcione Milano 0-1) – Vittoria esterna per l’Alcione Milano che quest’oggi ha superato 0-1 il Vicenza al Romeo Menti grazie alla rete di Plescia nel recupero. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister Giovanni Cusatis che si portano così a quota 43 punti, mentre il Vicenza incassa la prima sconfitta stagionale. Il primo squillo del match è del Vicenza: ci prova Rauti, respinge Agazzi quando siamo al 7′. Al 16′ ci prova da fuori Sandon, il tiro deviato viene intercettato da un attento Agazzi. Dieci minuti dopo ancora padroni di casa in avanti: Talarico pesca Rauti, il cui tiro non inquadra lo specchio della porta. Al 37′ l’Alcione Milano si gioca FVS per un presunto tocco di mano in area, ma per l’arbitro non c’è niente. Nella ripresa al 9′ si fanno vedere in avanti gli ospiti con la punizione di Tordini alzata in corner da Gagno. Due minuti dopo alza in corner Agazzi il colpo di testa di Morra. Al 23′ discesa sulla corsia di Vitale, che però in mezzo non trova nessun compagno. Alla mezz’ora ci prova Pelizzari, ma Agazzi è attento. Al 35′ ci prova Plescia dal limite per l’Alcione, ma la palla si spegne a lato. Al 42′ ci prova Capello, il cui colpo di testa dà solo l’illusione del gol. Nel recupero l’Alcione passa: ripartenza ospite con Pitou che va via sulla sinistra mettendo in mezzo per Plescia che ben appostato sul secondo palo insacca. Finisce 0-1.

Vicenza – Alcione Milano

Gol: 47’ st Plescia .

Vicenza(3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta (21’ st Pellizzari), Carraro, Alessio (13’ st Vitale), Talarico (13’ st Tribuzzi); Rauti (21’ st Stückler), Morra (29’ st Capello). In panchina: p. Basso, Massolo, Cavion, Golin, Cuomo, Benassai, Costa, Vescovi, Rada. All. Gallo.

Alcione Milano(4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano (29’ st Chierichetti), Giorgeschi, Scuderi; Bright (29’ st Plescia), Galli, Muroni; Invernizzi (36’ st Renault), Pitou; Tordini (29’ st Olivieri). In panchina. Raffaelli, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Marconi, Gallazzi. All. Cusatis.

Arbitro: Di Loreto di Terni.