Calcio Serie C – Torna alla vittoria il Novara: battuta la Triestina per 0-1

Trieste ( Triestina – Novara 0-1) – Il Novara Fc in trasferta al “Nereo Rocco” vince dopo novant’anni a Trieste, battendo per 1 – 0 gli Alabardati della Triestina con un gol di Da Graca. Padroni casa che partono subito a ritmi alti, Al 6’ tiro cross di Anzolin che Boseggia para in tuffo con presa sicura. Azzurri coperti e pronti a sfruttare le ripartenze. Al 15’ occasione Triestina con traversone di Fagioli che Ascione da buona posizione sfrutta facendo partire un rasoterra che Boseggia deve deviare in corner tuffandosi. Gara con poche emozioni. Il primo tempo termina con il risultato di parità reti inviolate. La ripresa vede il Novara Fc subito propositivo. Al 9’ buona iniziativa di Da Graca conclusa da Ranieri con un tiro da fuori area che finisce sul fondo. Azzurri più propositivi anche se con qualche errore di troppo nei passaggi. Al 24’punizione calciata da Ledonne da venti metri e il portiere Matosevic si deve tuffare per mandare il pallone in corner. Sul calcio d’angolo arriva il vantaggio azzurro, con Da Graca bravo a trovare la deviazione vincente in rete. Finisce 1 -0 per il Novara Fc e per la squadra di mister Dossena un passo importante in classifica.

Triestina – Novara

Gol: s.t. 24’ Da Graca.

Triestina (3-4-2-1): Matosevic; Anton (26’ s.t. Kosijer), Davis (39’ s.t. Vertainen), Anzolin; Tonetto, Voca, Jonsson, D’Amore; Ascione (26’ s.t. Mullin), D’Urso; Faggioli (11’ s.t. Kljaijc). In panchina Francesco Borriello, Neri, Kosijer, Begheldo, Attys, Vicario, Bagnoli, Ellertsson, Pedicillo, Gningue. All.: Giuseppe “Geppino” Marino

Novara(3-4-2-1): Boseggia; Adrian Cannavaro, Lorenzini, Bertoncini; Agyemang, Roberto Ranieri (40’ s.t. Arboscello), Collodel, D’Alessio; Ledonne (32’ s.t. Dell’Erba), Alberti (1’ s.t. Da Graca), Lanini (14’ s.t. Leonardo Morosini). In panchina Rossetti, Raffaelli, Scarpetta, Lartey, Malaspina, Citi, Cortese. All.: Andrea Dossena

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta