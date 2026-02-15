Calcio Serie D – Derthona beffato nei minuti di recupero: a Tortona finisce 0-1 per il Chisola

Tortona ( Derthona – Chisola 0-1) – Il terzo pareggio consecutivo sembrava cosa fatta per il Derthona, se non fosse che uno “sciagurato” contropiede del Chisola al terzo dei cinque minuti di recupero, ha consentito ai torinesi di segnare la rete decisiva con il giovanissimo e neo entrato Michele Scienza (terza rete in campionato). La partita non ha offerto particolari spunti, le due squadre hanno badato a non farsi male per novanta minuti. Poche le occasioni degne di nota da un lato e dall’altro, sino ai fatidici minuti di recupero quando, prima il Derthona potrebbe passare in vantaggio con Scalzi e successivamente il Chisola, sul ribaltamento di fronte, segna la rete decisiva. Peccato e testa a domenica prossima per la sfida salvezza di Lavagna. In classifica Derthona viene raggiunto dalla Cairese a quota 28 punti, mantiene l’undicesima posizione (a +3 dalla zona playout), a -1 dalla Valenzana Mado (29) e a +3 da Celle Varazze e Gozzano (25), a + 5 dal Club Milano (a 23). A 22 troviamo la Lavagnese (prossima avversaria) e l’Asti. Chiude la NovaRomentin a 14.

Derthona – Chisola

Gol: 45’+3′ st Scienza

Derthona (3-4-2-1): Cizza, Benedetti, Daffonchio, Arcidiacono, De Simone (29′ st Taverna), Nobile, Patti, Gerbino, La Cava (20′ st Disegni), Turco (20′ st Buongiorno), Scalzi. In panchina: Mandrino, Screpis, Robotti, Farrauto, Pici, Tocila. All.: Pietro Buttu

Chisola Calcio (3-4-3): Fresia, Benedetto, Casazza (45’+ 4′ st Ciccone), Tarucco, Ozara, D’Iglio (35′ st Elia), Rosano, Azizi, Catania (41′ st Manduca), Favale (22′ st Scienza), Rastrelli (22′ st Cavallotti) . In panchina: Bahadi, Guzman, Mazzotta, Mazzone. All.: Nicola Ascoli