In quattro in giro per Milano a caccia di vittime, poi il furto a un’anziana: in manette

Milano – In quattro, schierati per cercare la prossima vittima a cui rubare la borsa. Poi l’anziana signora presa di mira. La polizia ha arrestato a Milano due cittadini peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per tentato furto aggravato in concorso. Tutto è accaduto intorno alle 19 di venerdì 13 febbraio, quando gli agenti della Squadra mobile hanno notato quattro giovani a bordo di un tram in direzione Oberdan che si muovevano con fare sospetto e in costante comunicazione tra loro tramite auricolari. Giunti nei pressi di un locale in via Malpighi, i due esecutori materiali del colpo – il 23enne e il 26enne – si sono posizionati all’ingresso mentre gli altri due complici osservavano a distanza facendo da ‘palo’. Dopo pochi minuti hanno notato una donna di 73 anni con uno zaino nel cestino della bici. Approfittando di un momento di distrazione i due hanno sfilato la borsa e hanno cercato di fuggire, bloccati, però, dai poliziotti che avevano visto tutto. Il duo è finito in manette.