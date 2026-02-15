Pallacanestro Serie A – Seconda vittoria di fila per la Bertram: battuto Sassari

Sassari ( Dinamo Sassari – Betram Tortona 82-89) – Continua la striscia positiva della Bertram Derthona Tortona, che sconfigge 89-82 in trasferta il Banco di Sardegna Sassari e trova la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. Decisivo, ancora una volta, Prentiss Hubb con 20 punti e 7 assist, tirando 4/8 dall’arco e 4/4 ai liberi. L’appuntamento è ora fissato per giovedì 19 febbraio alle 18:00 con la sfida all’Umana Reyer Venezia, valida per i Quarti di Finale di Frecciarossa Final Eight 2026, all’Inalpi Arena di Torino. Inizio promettente della domenica bianconera, visto che la Bertram approccia la sfida al Banco di Sardegna Sassari con un perfetto 7/7 dal campo nei primi 5:10 minuti di gioco. La schiacciata in transizione di Arturs Strautins (8 punti) è indubbiamente la miglior giocata del primo quarto del Derthona, che tocca un primo massimo vantaggio sul +10 (23-13) dopo un appoggio di Hubb. Non si ferma la fluidità dell’attacco bianconero nel secondo quarto. L’alley oop sull’asse Baldasso-Biligha e le triple consecutive dello stesso Baldasso, di Hubb e di Christian Vital (15 punti e 4 assist) conducono i Leoni sul +16 (40-24) con tre minuti da giocare prima dell’intervallo. Gli ultimi frangenti di secondo quarto sono tutti firmati Dinamo, visto che si va negli spogliatoi sul 42-33 bianconero. Nonostante gli 11 punti di Ezra Manjon (15 punti e 3 assist) nel terzo quarto, il Derthona subisce la ripresa da parte dei padroni di casa una volta tornati sul parquet. Le conclusioni dall’arco di un ispirato Nate Johnson e l’impatto dalla panchina sia di Alessandro Zanelli che di Nick Mcglynn costringono la Bertram ad una terza frazione in sofferenza, conclusa comunque avanti nel punteggio sul 64-60. Un 8-3 di parziale firmato da Biligha, Hubb e dal 2+1 di Vital dà un po’ di respiro alla Bertram, che però combatte fino alla fine contro una Sassari che non si arrende facilmente. Le triple di Riccardo Visconti riportano i padroni di casa sul -5 (76-71) con 4:45 sul cronometro, ma sul finale sono le giocate sotto canestro di Dominik Olejniczak e la tripla di Hubb dall’angolo che firmano il successo bianconero.

Dinamo Sassari – Betram Tortona

Parziali: 17-23, 33-42, 60-64

Sassari: Marshall N.E., Buie 16, Zanelli 3, Seck 2, Beliauskas 9, Johnson 18, Ceron, Casu N.E., Vincini 8, Mezzanotte 6, Mcglynn 10, Visconti 10. All. Mrsic.

Tortona: Vital 15, Hubb 20, Gorham 7, Manjon 15, Pecchia, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 8, Baldasso 6, Olejniczak 10, Biligha 6, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Perciavalle di Torino, Lucotti di Milano, Cassina di Monza.