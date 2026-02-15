Pallacanestro Serie A2 – Basket Torino ritrova la vittoria: battuta Mestre

Torino ( Basket Torino – Mestre 75-73) – La Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria superando la Gemini Mestre 75-73 al Pala Gianni Asti, interrompendo la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e conquistando due punti fondamentali per la classifica. In una gara combattuta fino all’ultimo possesso, i Gialloblù, reduci dal pesante ko a Livorno nell’infrasettimanale, hanno saputo reagire alle difficoltà del momento, trovando quindi un successo che vale tanto psicologicamente per il gruppo. Dopo un primo tempo equilibrato e condizionato dai problemi di falli, Torino ha costruito il proprio vantaggio nella ripresa grazie alla difesa a zona e alla personalità dei gregari che hanno trovato il loro momento da protagonisti, come il classe 2004 Umberto Stazzonelli (9 punti), prima di resistere al rientro veneto nell’ultimo quarto. Decisivi nel finale i canestri di capitan Schina, mentre il tentativo sulla sirena di Stewart si è spento sul ferro. Una vittoria sofferta ma preziosa, che consente ai gialloblù di tornare muovere la classifica (12-15), con il sorpasso proprio su Mestre e l’aggancio a Cremona all’undicesimo posto, con Torino avanti rispetto alla Ferraroni per differenza canestri negli scontri diretti.

Basket Torino – Mestre

Parziali: 22-26, 17-12, 20-16, 16-19

Reale Mutua Torino: Macio Teague 17 (5/6, 2/10), Robert Allen 15 (4/12, 0/1), Matteo Schina 12 (4/5, 0/4), Umberto Stazzonelli 9 (3/4, 1/2), Federico Massone 8 (1/4, 2/6), Davide Bruttini 6 (1/1, 0/0), Giovanni Severini 3 (1/2, 0/1), Marco Cusin 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu’ 2 (0/0, 0/1), Success Eruke 1 (0/0, 0/0). Coach Moretti

Gemini Mestre: Wayne Stewart jr 23 (8/10, 1/5), Seneca Knight 14 (3/5, 1/2), Costantino Bechi 11 (3/8, 1/3), Nicola Giordano 8 (1/5, 1/5), Lorenzo Galmarini 5 (1/1, 1/5), Francesco Reggiani 5 (0/0, 1/5), Simone Aromando 4 (0/2, 1/3), Federico Bonacini 3 (1/5, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0). Coach Ferraboschi