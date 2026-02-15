Pallacanestro Serie A2 – Urania Milano supera Pistoia: decisivo il secondo tempo

Pistoia ( Pistoia – Urania Milano 72-80) – Quarto successo in fila per la Wegreenit Urania Milano che firma il poker con una gran rimonta a Pistoia, 72-80. Toscani avanti per tutto il primo tempo ed arrivano sino al più 15 trascinati da Buva, poi arriva il recupero dei Wildcats griffato da un irreale Gentile (20 con 14 rimbalzi e 7 assist). La leadership della stella rossoblu ispira un’altra prestazione collettiva superlativa degli uomini di coach Cardani: Cavallero a fari spenti incarta una doppia doppia da urlo (11 con 11 rimbalzi), preziosa la difesa di Morgillo su Buva, nel finale si scatena Taylor (18 alla sirena) che gela i tentativi di rimonta della Estra. Brutta partenza della Wegreenit, deconcentrati e troppo morbidi i Wildcats che soffrono l’aggressività di Gallo e compagni, 6-0 timbrato da Buva per l’immediato timeout di coach Cardani. Ancora Buva abusa della difesa di Urania che continua il pessimo approccio alla gara, il 10-0 è servito. Finale di quarto sempre a tinte biancorosse, il ciclone Buva imperversa, 28-14 alla prima sirena. Altro timido tentativo di rientro della Wegreenit con i primi squilli di Morse, Anderson respinge l’assalto milanese con due triple consecutive, 33-19. Fatica a trovare continuità su entrambi i lati del campo Urania, poca reattività e cattiveria agonistica, sale anche il nervosismo, Anderson spara il missile del più 16, 37-21. Morgillo si immola con profitto su Buva, un paio di blitz di Cavallero spingono i Wildcats sotto la doppia cifra di svantaggio, 42-37 con la firma di Gentile. Dopo la pausa lunga Milano alla caccia del sorpasso, Amato spreca due volte il possesso del possibile vantaggio, anche Taylor mette sul ferro il tiro del più 2, immediata la punizione con Anderson, 49-46. Gara che ormai è una vera battaglia, il duello Buva-Gentile fa scintille, Cavallero impatta con un libero, 53-53. La Wegreenit prova ad azzannare la partita, la difesa dei Wildcats morde con efficacia, perde il controllo Saccaggi che viene espulso per doppio tecnico, 58-65. Clima torrido al PalaCarrara con i tifosi di casa che provano a spingere i propri beniamini al recupero, lottano con coraggio gli uomini della second unit rossoblu, Sabatini e Morgillo in evidenza tra gli ospiti. Urania vola via con il siluro di Taylor, Pistoia cerca di tenersi in corsa con il puro orgoglio, Stefanini firma il meno 6 dall’angolo, 66-71. La Estra arriva sino al meno 4 con la bomba di Buva, Milano non trema e gestisce il finale con intelligenza, Cavallero fa un capolavoro da rimbalzo d’attacco, 69-75. E’ Taylor a mettere in ghiaccio il successo milanese, due canestri d’autore del capocannoniere del torneo sigillano la vittoria, 70-80.

Pistoia – Urania Milano

Parziali: 28-14/45-42/58-61

Pistoia: Stefanini 12, Gallo 7, Stoch 5, Alessandrini, Dellosto, Campogrande, Saccaggi 8, Magro, Buva 24, Anderson 11, Zanotti 5. All.: Sacripanti

Urania: Taylor 18, Gentile 20, Amato 7, Lupusor 7, Rashed, D’Almeida, Morse 11, Cavallero 11, Morgillo 4, Sabatini 2. All.: Cardani

Arbitri: Giovannetti, Nuara, Giunta