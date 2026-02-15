Pallacanestro Serie B – Cade di nuovo il Monferrato Basket: Legnano si impone

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Legnano 76-89) – Dopo la pesante sconfitta di Fidenza, per la Novipiù di coach Corbani inizia una serie di partite contro formazioni di alta classifica e con differenti obiettivi. L’avversaria di turno è la SAE Scientifica Soevis Legnano, squadra con un record di 14 vittorie e 9 sconfitte e che cerca di riscattarsi da una seconda fase di campionato altalenante. Coach Paolo Piazza può schierare il roster al completo, mentre lo staff rossoblu per questo match deve fare a meno di Osagie e, soprattutto, di capitan Martinoni. Serata con una buona cornice di pubblico, con il “PalaEnergica Paolo Ferraris” colorato dai supporter rossoneri dei Knights e da una bella “macchia gialla” dei bambini dell’Olympia. Il primo tempo è un monologo di Legnano: i lombardi dominano ogni confronto fisico, mostrano grande ordine in campo e sono letali in attacco con Sodero e Mastroianni. La Novipiù fatica a trovare spazi; Guerra e Zanzottera cercano di strappare punti e canestri, ma lo strapotere fisico della SAE Scientifica è evidente. Nel secondo tempo Legnano gestisce in maniera decisamente imprecisa il vantaggio, commettendo moltissimi falli e spezzettando il gioco. Nei minuti finali Casale prova a sfruttare l’eccessiva leziosità degli ospiti, ma la rimonta di Rupil si ferma sul -9. Il match termina con il punteggio di 76-89.

Monferrato Basket – Legnano

Parziali: 16-34; 36-59; 49-77

Monferrato Basket.: Rupil 21 (1/2, 4/8), Zanzottera 16 (2/10, 3/7), Guerra 15 (1/2, 2/10), Caglio 8 (0/1, 1/3), Dia 6 (2/6), Marcucci 5 (2/8, 0/4), Osatwna 5 (1/3, 0/1), Iacorossi (0/3 da tre), Mossi (0/1 da tre), Flueras (0/1 da tre), Quaroni. Martinoni n.e. All. F. Corbani.

Legnano: Sodero 20 (2/2, 4/8), Oboe 17 (5/6, 2/5), Mastroianni 16 (4/7, 2/4), Pirovano 9 (3/4 da tre), Riva 8 (4/5), Stepanovic 7 (2/8, 1/3), Quinti 7 (3/5), Cizauskas 5 (2/3, 0/1), De Capitani, Veronese. Scali n.e. All. P. Piazza.