Pallacanestro Serie B interregionale – Terza vittoria consecutiva per il Lab: battuto Nerviano

Nerviano ( Nervianese – Derthona Lab 91-95) – l Gulliver Derthona passa al Pala Da Vinci di Nerviano dopo un tempo supplementare e centra la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale . Decisivo l’ultimo quarto dei Leoni, capaci di rimontare il -6 e trascinare la sfida all’overtime, dove hanno poi trovato l’allungo definitivo che è valso il settimo successo in campionato. Andrija Josovic chiude la gara con una doppia doppia mandando a referto 28 punti (8/13 da due, 3/6 da tre, 3/3 ai tl) , 14 rimbalzi e 43 dí valutazione. Da sottolineare anche la prestazione di Werther Bellinaso con 20 punti . Prossimo appuntamento mercoledì 25 febbraio alle 20:45, in casa, contro Blu Orobica Bergamo.

Nervianese – Derthona Lab

Parziali: 22-19, 22-19, 26-26, 14-20, 7-11

𝐍𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 Cemmi ne, Bonavida 16, Bonacci ne, Tagliabue, Bianchi 11, Peri 2, Pettinaroli 2, Sironi ne, Manganotti 8, Airaghi 29, Tapparo 15, Goodman 8. All. Barbarossa

𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚 Di Meo 14, Fogliato 4, Bottelli 8 (5 ast), Obakhavbaye, Pisati, Bellinaso 20 (8/9 ai tl), Coulibaly 14, Solazzi 7, Josovic 28 (11/19 dal campo, 14 reb, 43 di val.), Taverna. All. Talpo, Ass. Fanaletti