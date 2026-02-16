Calcio Serie C – Nerazzurri ripresi allo scadere: finisce 2-2

Ospitaletto ( Ospitaletto – Inter U23 2-2) –Tanto amaro in bocca per l’Inter U23, che torna dalla trasferta sul campo dell’Ospitaletto con un pareggio per 2-2 dopo aver a lungo assaporato il sapore della vittoria. Quarta gara consecutiva senza successi per i nerazzurri, ripresi allo scadere da un gol fortunoso. I ragazzi di Vecchi passano in vantaggio al 13′ con La Gumina, ma Messaggi riporta la sfida in equilibrio. A inizio ripresa l’Inter si riporta avanti con un gran sinistro di Kamate e sfiora il tris con Topalovic, ma la palla si stampa sul palo. A 5 minuti dal termine arriva la doccia fredda con il colpo di testa in mischia di Torri. Nerazzurri che rimangono all’ottavo posto in classifica, salendo a quota 40 punti.
Ospitaletto – Inter U23
Gol: 13′ La Gumina , 28′ Messaggi , 54′ Kamate , 85′ Torri
Ospitaletto (4-4-2): 12 Sonzogni; 16 Gualandris, 4 Nessi, 6 Possenti, 77 Casali (68′ 13 Sinn); 43 Guarneri (68′ 20 Maucci), 10 Ievoli (83′ 26 Mondini), 28 Panatti (C), 7 Messaggi (83′ 2 Regazzetti); 99 Bertoli, 9 Gobbi (74′ 21 Torri). In panchina: 55 Mundi, 75 Cortese, 8 Scheffer, 11 Pavanello, 19 Tornaghi, 23 Maffioletti, 33 Sina, 79 De Matteis. Allenatore: Andrea Quaresmini.
Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate, 14 Bovo (70′ 9 Topalovic), 8 Fiordilino (46′ 37 Kaczmarski), 44 Berenbruch (90′ 4 Zanchetta), 3 Cocchi; 90 Lavelli (80′ 11 Agbonifo), 20 La Gumina (90′ 34 Iddrissou). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 15 Stante, 25 David, 30 Mosconi, 77 Amerighi. All: Stefano Vecchi.
Arbitro: Striamo (sez. Salerno).