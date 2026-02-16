Due morti e un ferito grave sotto una valanga in Val Veny

Courmaieur (AO) – È di due morti e di un ferito grave il tragico bilancio di una valanga che s’è staccata ieri mattina verso le 11, ai Canali dei Vesses, in Val Veny. Si tratta di tre freerider (disabili che praticano sport) francesi di 31 e 29 anni i deceduti e un terzo ricoverato al Giovanni Bosco di Torino. A dare l’allarme è stato un altro freerider che ha sentito il soffio della valanga dopo aver notato un gruppo di sciatori. I soccorritori sono giunti subito sul posto: tra guide del Soccorso alpino valdostano, i militari del soccorso della Guardia di finanza di Entrèves, oltre alle unità cinofile e il medico rianimatore. Sul posto anche due gli elicotteri della protezione civile valdostana. I tre uomini sono poi stati trovati sotto un metro e mezzo di neve. I soccorritori hanno iniziato a sondare la neve, poi hanno agganciato i segnali degli apparecchi Artva dei tre francesi. Dopo circa quaranta minuti è stato localizzato il primo freerider sepolto dalla neve che poco dopo è andato in arresto cardiaco, quindi è stato trasportato all’hangar di Entrèves, dove in pochi minuti, dalla Centrale unica del soccorso, hanno fatto allestire un punto medico avanzato, quindi è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, poi al Giovanni Bosco di Torino, Gli altri due francesi rispettivamente di 29 e 31 anni.