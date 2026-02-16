La Regione Piemonte copre tutte le borse di studio universitarie

Torino – La Regione Piemonte mantiene l’impegno assunto con gli studenti universitari e le loro famiglie: è stata approvata l’integrazione di ulteriori 11.593.000 euro di risorse regionali a favore di Edisu (Ente per il diritto allo studio universitario). Assieme all’ultimo riparto Pnrr di fine 2025, lo stanziamento garantisce la copertura totale di tutti gli aventi diritto alle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026.
Edisu potrà così procedere rapidamente all’erogazione dei contributi, rafforzando così in modo strutturale il diritto allo studio universitario in Piemonte.