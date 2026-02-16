Pallacanestro Serie A – Facile successo dell’Olimpia a Cremona

Cremona ( Cremona – Olimpia Milano 67-86) – Con quattro giocatori praticamente rientranti, inclusi Josh Nebo e Leandro Bolmaro sulla scia delle informazioni raccolte in allenamento il giorno prima, l’Olimpia gioca una partita eccellente a Cremona (86-67, nona delle ultime undici), permettendo a Shavon Shields e Devin Booker di riposare e a Bryant Dunston di osservarla tutta dalla panchina. Solo sullo 0-2 iniziale, è stata sotto poi ha piazzato un parziale di 13-0 e da quel momento ha sempre condotto le operazioni, anche con vantaggi notevoli, superiori ai venti punti nella ripresa. Ancora di più: Coach Poeta ha ricevuto risposte promettenti da tutti i rientranti. Josh Nebo è stato dominante sotto canestro; Ousmane Diop ha giocato una gara convincente per energia e determinazione; Stefano Tonut è stato protagonista della fuga iniziale presentandosi con due triple e anche Leandro Bolmaro ha fatto quello che doveva. Bella vittoria 86-67.

Cremona – Olimpia Milano

Parziali: 20-23, 31-48, 48-71, 67-86

Cremona: Durham 18, Veronesi 14, Grant 11, Willis 10, Anigbogu 5, Burns 4, Galli 3, Ndiaye 2, Jones 0, De Gregori 0. Coach Brotto.

Olimpia Milano: Brooks 21, LeDay 11, Ricci 11, Diop 10, Tonut 8, Mannion 7, Ellis 6 rimbalzi 5, Nebo 6 rimbalzi 10, Flaccadori 2, Guduric 2, Bolmaro 2, Dunston 0. Coach Poeta.