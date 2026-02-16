Si getta sotto un treno in transito e muore come la figlia due anni fa

Cressa (NO) – Nel primo pomeriggio di ieri, Paolo, 50 anni, residente a Cressa, padre di Claudia, una ragazza di 19 anni suicida sotto un treno due anni fa (il 17 marzo 2024), si è tolto la vita per il dolore della sua perdita, e ha scelto di farlo esattamente come aveva fatto lei sulla linea che collega Novara a Domodossola. È uscito di casa a piedi dove è rimasta sua moglie Luisa e si è recato vicino alla ferrovia a pochi metri dal luogo in cui è stata travolta sua figlia. All’arrivo del primo treno, verso le 13, si è lanciato sui binari ed è morto sul colpo. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore. Inutile l’intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polfer di Novara per i rilievi del caso. Paolo era il titolare del distributore di carburante Eni a Borgomanero in via Novara.