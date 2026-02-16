Tenta di scassinare un furgone nella notte: accoltellato alla tempia dal proprietario

Torino – Erano circa le quattro del mattino di ieri, 12 febbraio, quando in piazza Derna, nel quartiere Rebaudengo, a Torino, la situazione è degenerata in pochi istanti. Due uomini, un 45enne e un 40enne torinesi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avrebbero tentato di scassinare un furgone parcheggiato per rubare alcuni generi alimentari custoditi all’interno del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi dal proprietario del furgone, un ambulante 39enne residente poco distante. L’uomo, accortosi di quanto stava accadendo, sarebbe intervenuto per fermarli. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’ambulante avrebbe colpito uno dei presunti ladri, il 45enne, con una coltellata alla tempia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. E i soccorsi del 118 che lo hanno trasporto all’ospedale Giovanni Bosco. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. L’altro individuo, invece, si è dato alla fuga ma è stato individuato poco dopo in zona. Per i due presunti autori del furto è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto in concorso. Il proprietario del furgone, invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.