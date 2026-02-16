Uomo travolto da un treno: linea Novara – Domodossola sospesa

Borgomanero (NO) – Investimento sui binari nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio. Intorno alle 13, un treno in transito sulla linea Novara-Domodossola ha travolto una persona nel tratto compreso tra Cressa e Borgomanero. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo, deceduto in seguito all’impatto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa su tutta la linea per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli inquirenti dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto per chiarire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.